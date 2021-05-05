В медиацентре "Патриот" обсудят, как новые технологии помогут сохранить память о ВОВ

В пресс-центре Медиагруппы "Патриот" состоится эфир на тему "Как интересно изложить исторические факты поколению Z".

В пресс-центре Медиагруппы "Патриот" состоится эфир на тему "Как интересно изложить исторические факты поколению Z".

В канун Дня Победы Военно-патриотический центр "Вымпел-СПб" поддержал выпуск мобильного приложения "Слушая сердцем", которое позволит пользователям прослушать аудиогид на основе дневников блокадников и ветеранов. В "Слушая сердцем" планируют включить десять аудиоспектаклей про Великую Отечественную войну, к участию в проекте привлекут популярных актеров. В записи первых спектаклей уже поучаствовали артист Максим Виторган, драматург Александринского театра Татьяна Рахманова и два лауреата премии "Золотая Маска" — композитор Владимир Раннев и режиссер перформансов Кирилл Люкевич.

Об истории создания проекта и дальнейших перспективах его развития в студии медиацентра "Патриот" расскажет директор АНО "Военно-патриотический центр "Вымпел-СПб" Александр Ананьев. Гости студии также обсудят, как современные гаджеты могут донести историческую правду о ВОВ до молодежи и как следует говорить о войне с поколением Z.

Посмотреть прямой эфир можно будет на страничке медиагруппы в соцсети ВК. К дискуссии в эфире Медиагруппы "Патриот" и Федерального агентства новостей (ФАН) приглашают и журналистов вне зависимости от их воззрений.