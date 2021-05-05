Путин принес соболезнования мексиканскому коллеге из-за обрушения метромоста в Мехико

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил соболезнования от российского коллеги Владимира Путина в связи с обрушением метромоста в Мехико. Об этом сообщили в Кремле.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил соболезнования от российского коллеги Владимира Путина в связи с обрушением метромоста в Мехико. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в Мехико.

Как стало известно, 3 мая на юго-востоке столицы Мексики обрушился пролет метромоста вместе с проходящим поездом. В результате инцидента погибли 25 человек.