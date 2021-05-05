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11:00   5 Мая 2021
Политика

Путин принес соболезнования мексиканскому коллеге из-за обрушения метромоста в Мехико

Путин принес соболезнования мексиканскому коллеге из-за обрушения метромоста в Мехико

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил соболезнования от российского коллеги Владимира Путина в связи с обрушением метромоста в Мехико. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в Мехико.

Как стало известно, 3 мая на юго-востоке столицы Мексики обрушился пролет метромоста вместе с проходящим поездом. В результате инцидента погибли 25 человек.

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#россия #путин #мексика

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