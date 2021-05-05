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10:54   5 Мая 2021
Политика

Президенты России и Таджикистана примут совместное участие в параде Победы в Москве

Президенты России и Таджикистана примут совместное участие в параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон примут совместное участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.

Эмомали Рахмон приедет в Москву после праздничных мероприятий в Душанбе, сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе президента республики.

Ранее стало известно, что российский лидер и глава Таджикистана встретятся в Москве 8 мая для проведения переговоров. Власти стран обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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