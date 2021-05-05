10:54 5 Мая 2021Политика
Президенты России и Таджикистана примут совместное участие в параде Победы в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон примут совместное участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.
Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон примут совместное участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.
Эмомали Рахмон приедет в Москву после праздничных мероприятий в Душанбе, сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе президента республики.
Ранее стало известно, что российский лидер и глава Таджикистана встретятся в Москве 8 мая для проведения переговоров. Власти стран обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.