Президенты России и Таджикистана примут совместное участие в параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон примут совместное участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон примут совместное участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.

Эмомали Рахмон приедет в Москву после праздничных мероприятий в Душанбе, сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе президента республики.

Ранее стало известно, что российский лидер и глава Таджикистана встретятся в Москве 8 мая для проведения переговоров. Власти стран обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.