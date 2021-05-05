Роспотребнадзор усовершенствует «ЭпиВакКорону» для борьбы с COVID-19

Исследователи центра «Вектор» не останавливаются на достигнутом и продолжают работу над вакциной.

В российских медучреждениях полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Партию прививок завезли и в Кремль: в апреле президент Владимир Путин сделал укол вторым компонентом вакцины. Каким именно препаратом («Спутник V» или «ЭпиВакКорона») глава государства предпочел обезопасить себя от COVID-19, неизвестно. Вероятно, Путин решил привиться «анонимно» во благо здоровой конкуренции.

На слуху, впрочем, пока остается лишь «Спутник V» — разработка исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи. Именно эту вакцину поставляют за рубеж и активно обсуждают в СМИ. Внимания препарату «ЭпиВакКорона», созданному в лабораториях новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, в медиапространстве гораздо меньше.

Об отличиях двух вакцин говорилось уже не раз, однако вопросы к «ЭпиВакКороне» все еще остаются. Чтобы ответить на них, специалисты центра «Вектор» вышли на связь в соцсети Instagram. Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков поспешил сообщить, что ученые проводят уже вторую фазу клинических испытаний трехкратной вакцинации их препаратом:

«Клинические испытания I-II фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся. <…> Также были вновь иммунизированы хорьки и морские свинки, на которых мы проверяли сравнительную эффективность двукратной, трехкратной вакцинации. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден, прежде всего, на приматах».

Сотрудник «Вектора» рассказал, что на животных вакцину «ЭпиВакКорона» протестировали еще в мае 2020 года. За подопытными хорьками и морскими свинками наблюдают до сих пор, но одно известно точно: иммунитет к COVID-19 после вакцинации формируется у 90% живых существ.

«Независимые исследования показывают, что реально на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры. Сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90%», — добавил Рыжиков.

Вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн положительно оценил старания научных институтов Роспотребнадзора. Даже после того, как в стране стартовала вакцинация проверенным препаратом, исследования и совершенствования других вакцин не прекращаются.

«Когда люди работают над усовершенствованием разработок это вещь, несомненно, правильная. Главное, чтобы эти исследования в будущем дали реальный результат. Ситуация здесь сложная», — объяснил ученый.

Сложная она потому, что вакцина «Спутник V» была зарегистрирована намного раньше (август 2020 года), чем «ЭпиВакКорона» (октябрь того же года). В гражданский оборот разработка центра «Вектор» вошла только в конце 2020 года, поэтому уровень доверия россиян к ней пока оставляет жалеть лучшего. В будущем ситуация может измениться, допустил Анатолий Альтштейн.

«"ЭпиВакКорона" — это достаточно сложная вакцина, и результаты ее испытаний мне пока не до конца ясны. Мы ждем результатов третьей фазы исследований, она уже скоро должна закончиться, потому что прошло уже полгода [с момента регистрации]. Только после этого можно будет что-то определенное сказать об этой вакцине», — подытожил вирусолог.

Вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 14 октября прошлого года, и уже через месяц после этого сотрудники научного центра «Вектор» получили разрешение проводить «пострегистрационные исследования», в том числе среди пожилых людей.