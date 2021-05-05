Продюсер Евгений Морозов высмеял признания Елены Прокловой о домогательствах

Евгений Морозов вспомнил характеры и привычки знаменитых актеров, которые работали с Еленой Прокловой. Продюсер не верит, что они могли домогаться к актрисе.

Евгений Морозов вспомнил характеры и привычки знаменитых актеров, которые работали с Еленой Прокловой. Продюсер не верит, что они могли домогаться к актрисе.

Морозов вспомнил, как продюсировал спектакль "Все проходит" с Александром Абдуловым и Ириной Алферовой. Тогда на дубле у главной актрисы была Елена Проклова. Со слов продюсера, на Проклову покупали мало билетов. Он также утверждает, что актриса могла оболгать кого-угодно за деньги.

Продюсер признался, что знал лично Олега Табакова и Олега Ефремова. Он признает, что актеры выпивали и матерились, но никто из них никогда бы не позволил себе увезти девушку в лес, учитывая строгость коммунистических времен.

"Они были законопослушные граждане. У их гримерок бабы голые стояли, зачем им Проклову везти в лес", — рассказал Евгений Морозов в интервью "Комсомольской правде".

Елена Проклова в программе "Секрет на миллион" рассказала о домогательствах взрослого и знаменитого актера. Имен актриса не называла, но зрители пришли к выводу, что она имела в виду покойного Олега Табакова. Признания Прокловой вызвали волну негодования среди ее коллег и звезд шоу-бизнеса.