Sohu: истребители РФ «дерзко» ответили на провокации НАТО в Балтийском море

Истребители Су-24 эффектно приблизились к эсминцу «Дональд Кук» ВМС США , который курсировал вблизи российских границ.

Военно-воздушные силы (ВВС) РФ «эффектно» ответили на провокации НАТО в Балтийском море. Российские истребители Су-24, соблюдая все международные нормы, приблизились к американскому эсминцу «Дональд Кук», который проходил вблизи границ страны. На это обратили внимание эксперты китайского издания Sohu.

В апреле 2021 года стало известно, что группа российских истребителей, включая Су-24, поднялась в воздух над Балтийским морем. По сообщению пресс-службы НАТО, военные самолеты якобы были оснащены ракетами класса «воздух-земля».

Истребители ВВС РФ направились к проходящему в море эсминцу «Дональд Кук» ВМС США. Через какое-то время им на перехват отправился бельгийский истребитель F-16.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российские воздушные судна не нарушали каких-либо международных норм — все полеты проходили в строгом соответствии с общепринятыми правилами. Законность российских маневров подтвердили и в НАТО, отметив, что российские истребители находились в международном воздушном пространстве.

Впрочем, в Альянсе обратили внимание, что самолеты ВВС РФ, так или иначе, представляют угрозу для американского военного корабля.

Однако аналитики Sohu не только назвали действия России закономерными, но и восхитились ее «дерзостью» в отношении США. Эксперты напомнили, что Москве приходится отвечать на их провокации, поскольку последние не перестают активно наращивать военное присутствие вблизи российских границ.

«США и НАТО успешно строят системы ПВО по периметру России, в том числе интегрируют автоматизированные системы оперативного командования, связи и разведки», — отмечают аналитики китайского издания.

В частности, вызывающие маневры США не ограничились одним лишь Балтийским регионом. Например, в конце апреля ракетный эсминец ВМС США «Портер» отслеживал надводные и подводные суда Черноморского флота России недалеко от берегов Крыма.

Кроме того, неоднократно совершали полеты у российских границ большое число американских противолодочных самолетов P-8, разведывательных самолетов RC-135, беспилотных летательных аппаратов RQ-4 и разведывательно-ударных БПЛА MQ-9.

«Столкнувшись с этой ситуацией, Россия должна дать соответствующий ответ», — заключили эксперты Sohu.

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