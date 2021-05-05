Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана накануне Дня Победы

Президент России Владимир Путин накануне празднования Дня Победы проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президент России Владимир Путин накануне празднования Дня Победы проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Представитель пресс-службы президента РФ в беседе с журналистами рассказал о планах на встречу. Главы двух стран обсудят ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана. Ранее сообщалось о том, Рахмон примет участие в параде 9 мая в Москве сразу после торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе.