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9:45   5 Мая 2021
Политика

Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана накануне Дня Победы

Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана накануне Дня Победы

Президент России Владимир Путин накануне празднования Дня Победы проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Представитель пресс-службы президента РФ в беседе с журналистами рассказал о планах на встречу. Главы двух стран обсудят ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана. Ранее сообщалось о том, Рахмон примет участие в параде 9 мая в Москве сразу после торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе.

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#россия #путин #таджикистан #рахмон

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