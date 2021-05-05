Главы МИД G7 уделили большое внимание России на переговорах в Лондоне

Руководители внешнеполитических ведомств стран G7 потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Ливию и Афганистан. Об этом сообщил представитель Госдепа США.

Руководители внешнеполитических ведомств стран G7 потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Ливию и Афганистан. Об этом сообщил представитель Госдепа США.

Заседание глав МИД "Большой семерки" состоялось 2 мая в Лондоне. По словам представителя Госдепа, на обсуждение ситуации в Мьянме, Ливии, Сирии и Афганистане ушло 30 минут. Дискуссия по России и Китаю заняла полтора часа. Отмечается, что также была затронута тема Украины и Белоруссии.

Представитель американского ведомства отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания изложил нынешнюю концепцию Вашингтона в отношении России. Американская сторона считает, что Москву якобы необходимо привлечь к ответственности и добиваться "стабильных" отношений.