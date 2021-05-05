Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink успешно стартовала в США

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала во Флориде с группой спутников Starlink. Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала во Флориде с группой спутников Starlink. Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Ракета стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида неподалеку от мыса Канаверал. Первая ступень Falcon 9 ранее использовалась при восьми запусках.

Специалисты намерены в очередной раз вернуть многоразовую ступень Falcon 9 на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Данная технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков компании SpaceX.

Ракета выведет на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников, которые должны пополнить орбитальную группировку глобальной сети Starlink.