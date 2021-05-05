МИД Японии: "Большая семерка" должна найти подход к России

Странам "Большой семерки" необходимо найти совместный подход к России, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Странам "Большой семерки" необходимо найти совместный подход к России, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Об этом глава ведомства сообщил во вторник на заседании министров иностранных дел стран G7, уточнило японское информагентство.

Ради реализации идеи свободного Индо-Тихоокеанского региона участницам "Большой семерки" необходимо тесно взаимодействовать, подчеркнул министр. Также он поддержал идею Великобритании пригласить на заседание представителей Южной Кореи, Индии и Австралии. Перечисленные страны заинтересованы в поддержании стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в сообщении.