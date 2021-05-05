Политолог Ницой высказал свои предположения о причине нищеты украинцев

Отсутствие декоммунизации на Украине является причиной нищеты ее жителей. Такое предположение высказал киевский политолог, директор "Центра стратегических разработок" Андрей Ницой.

Отсутствие декоммунизации на Украине является причиной нищеты ее жителей. Такое предположение высказал киевский политолог, директор "Центра стратегических разработок" Андрей Ницой.

По мнению специалиста, государство должно проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Он отметил, что декоммунизация является небольшим, но первым этапом широкой политики, которым власти Украины пренебрегли. Именно этот фактор влияет на пребывание украинцев в нищете.

"Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы, потому что у нас не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации", — объяснил политолог в эфире телеканала "Наш".

Ранее власти Украины приняли закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает распространение советской символики, демонтаж памятников советских представителей властей, а также открытие имеющихся в стране архивов спецслужб СССР. Отсутствие четко прописанных границ применения данного документа вызвало большой резонанс на Украине.