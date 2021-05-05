Нетаньяху возвращает мандат на формирование кабмина президенту Ривлину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство страны в отведенный срок. Право на создание кабинета министров вернулось к президенту Реувену Ривлину.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство страны в отведенный срок. Право на создание кабинета министров вернулось к президенту Реувену Ривлину.

Президент Ривлин ранее поручил действующему премьер-министру страны сформировать новое правительство по итогам парламентских выборов 24-го созыва. Для проведения коалиционных переговоров законом было предусмотрено 28 дней.

Теперь, согласно израильскому законодательству, у президента есть три дня на консультации с лидерами представленных в кнессете партий. Лидер страны заявил, что с представителями партий свяжутся "по поводу процесса создания правительства".