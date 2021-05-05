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8:11   5 Мая 2021
Политика

Посольство России прокомментировало вызов своего сотрудника в МИД Франции

Посольство России прокомментировало вызов своего сотрудника в МИД Франции

Вызов российского посла в МИД Франции в представительстве РФ в Париже назвали частью согласованного государствами Евросоюза демарша.

Дипломатического представителя России вызвали во внешнеполитическое французское ведомство из-за ответных санкций Москвы против европейских чиновников. В МИД уверены, что такие действия не окажут содействие в налаживании отношений между сторонами.

Накануне МИД России опубликовал имена восьми европейцев, которым запретили въезд в страну. В список попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр и другие.

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