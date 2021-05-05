Президент Киргизии Жапаров одобрил новую редакцию конституции страны

Новую конституцию, текст которой ранее был поддержан гражданами на референдуме, утвердил президент страны Садыр Жапаров.

Новую конституцию, текст которой ранее был поддержан гражданами на референдуме, утвердил президент страны Садыр Жапаров.

Церемониальное подписание прошло в государственной резиденции "Ала-Арча". Трансляция подписания проходила в прямом эфире на местном телевидении.

Изменения в основной закон были одобрены по итогам состоявшегося в стране референдума. Поправками предусмотрено расширение полномочий лидера державы и сокращение прав законодательного органа.

По мнению президента страны Садыра Жапарова, новая редакция основного закона составлена с учетом тех испытаний, которые актуальны для Киргизии. Он также подчеркнул, что в ней закреплены те ценности и идеалы, которые важны для народа страны.