Финансист Гужиков назвал способ накопления денег с зарплаты

Жители России накопят приличную сумму, откладывая с каждой зарплаты по 10%, сообщил финансист Павел Гужиков.

Жители России накопят приличную сумму, откладывая с каждой зарплаты по 10%, сообщил финансист Павел Гужиков.

Человеку психологически комфортнее, по мнению эксперта, откладывать 10% от заработка каждый месяц, чем 50% за один раз. Привычные месячные расходы не придется заметно сокращать.

"Отказаться от ежедневного кофе по дороге на работу или спонтанных покупок на кассе супермаркета будет полезно для здоровья", — отметил Гужиков в интервью агентству "Прайм".

По словам финансиста, "сегодня начать откладывать 10% проще, чем 20% через три года" и спустя 15-20 лет регулярные накопления станут солидным капиталом.

Деньги не должны лежать мертвым грузом, они должны работать. Эксперт Гужиков рекомендует использовать особый инструмент — сложный процент.