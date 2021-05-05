Украинский эксперт Землянский рассказал о страхе Зеленского перед "улицей"

Президент Украины Владимир Зеленский не прислушивается к своему народу. Такого мнения придерживается украинский эксперт Валентин Землянский.

Президент Украины Владимир Зеленский не прислушивается к своему народу. Такого мнения придерживается украинский эксперт Валентин Землянский.

Специалист заявил в эфире телеканала "Наш" что, для Зеленского в авторитете мнение радикалов. Украинский народ, который голосовал за нынешнего президента страны, остается не услышанным.

"Президент боится улицы, вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него", — сказал эксперт.

Президент Украины не в первый раз получает обвинения в свой адрес. Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива раскритиковал власти страны за "разгул нацизма" в Украине.