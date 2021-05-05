Историк Столпаков рассказал о вкладе шифровальщиков в победу в ВОВ

Отечественные криптографы помогли СССР одержать победу в ВОВ, а позже создали ракетно-ядерный щит страны. Об этом заявил кандидат физико-математических наук Борис Столпаков.

Отечественные криптографы помогли СССР одержать победу в ВОВ, а позже создали ракетно-ядерный щит страны. Об этом заявил кандидат физико-математических наук Борис Столпаков.

Дату постановления правительства РСФСР, которое было издано 100 лет назад, принято считать днем создания отечественной шифровальной службы. Вследствие этого в РФ ежегодно 5 мая отмечается День шифровальщика.

Работу криптографической службы во времена Великой Отечественной войны переоценить невозможно. Со слов Столпакова, "шифровальный" фронт был не менее важен, чем передовая, поскольку общий военный успех был невозможен без работы криптографов, пишет РИА Новости.

"Советские криптографы, несомненно, победили на своем участке общего с союзниками криптографического фронта" , — рассказал Столпаков.

По словам специалиста, во время Второй мировой войны криптографический "фронт" начинался за тысячи километров от линии боевого соприкосновения. В самом тяжелом, начальном периоде Великой Отечественной войны, перед битвой за Москву, отечественные специалисты смогли наладить дешифрование японских правительственных телеграмм. Благодаря этому, советское командование приняло решение перебросить с Дальнего Востока и Забайкалья под Москву хорошо обученных солдат.