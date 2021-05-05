Пожарный эксперт Назаров напомнил о правилах разведения огня на природе

Майские пикники могут стать причиной пожаров. Независимый пожарный эксперт Сергей Назаров напомнил об опасности возгорания среди деревьев.

Майские пикники могут стать причиной пожаров. Независимый пожарный эксперт Сергей Назаров напомнил об опасности возгорания среди деревьев.

Эксперт отметил, что просто запах дыма уже может являться основанием для вызова пожарных, передает радио Sputnik.Он подчеркнул, что лес не должен пахнуть дымом. Бояться о ложном вызове не нужно, встретив сотрудников МЧС достаточно объяснить ситуацию и штраф никто брать не будет.

"МЧС есть квадракоптеры, чтобы осматривать большие площади и искать точки с высокой температурой. Лучше проинформировать их", посоветовал Назаров.

При пожаре лишней бдительности не бывает. Организатор шашлыков должен соблюдать меры безопасности. Мангал следует размещать на расстоянии не менее пяти метров от любых построек.

Кроме того, в радиусе двух метров от огня не должно быть сухой травы, веток и других горючих материалов. Расстояние до хвойных деревьев не должно быть меньше 50 метров, а до групп лиственных деревьев — не менее 15 метров.