Фотография с "гигантским" Байденом и "крошечным" Картером стала мемом

Президент США Джо Байден вместе с женой побывал в гостях бывшего американского лидера Джимми Картера. Их встреча прошла во время поездки главы Белого дома в Джорджию.

Президент США Джо Байден вместе с женой побывал в гостях бывшего американского лидера Джимми Картера. Их встреча прошла во время поездки главы Белого дома в Джорджию.

Большое внимание пользователей привлекла фотография, на которой запечатлены Джо и Джилл Байдены вместе с Джимми и Розалин Картерами. На снимке чета Картеров кажется крошечной на фоне "гигантов" Байденов.

Фотография быстро разлетелась по социальным сетям и стала предметом для шуток. Некоторые пользователи пошутили, что снимок был сделан в ходе съемок очередной части "Хоббита". А газета The Washington Post выпустила отдельный материал на тему фотографии.

Автор книги о Джимми Картере Джонатан Альтер пояснил, что Байден действительно выше 39-го президента США. Однако большую роль на фото сыграли методы съемок. Картеры обладают невысоким ростом, а с возрастом кажутся еще меньше.

Фотограф Марлена Спосс отметила, что при создании снимка использовалась сильная вспышка и широкоугольный объектив. За счет этого тени уменьшились, а пространство стало меньше. Байден стоит ближе к камере, однако кажется, что он находится вблизи Розалин Картер.