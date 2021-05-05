Вильфанд пообещал москвичам небольшие дожди 9 мая

Облачность с прояснениями и небольшими дождями ожидается в Москве в День Победы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Облачность с прояснениями и небольшими дождями ожидается в Москве в День Победы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днем столбик термометра будет колебаться в диапазоне от плюс 11 до плюс 16 градусов. На данный момент нельзя однозначно заявить о необходимости привлечения авиации для разгона облаков 9 мая, подчеркнул синоптик.

"Сейчас прогноз такой — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью прогнозируется 3-8 градусов тепла, днем — 11-16 градусов тепла", — подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, прогноз погоды на 9 мая будет уточняться каждый день. Он также заявил, что после довольно холодного вторника погода в столице улучшится. Однако, по-прежнему останутся кратковременные дожди.