Журавко: украинские власти создают в стране атмосферу ненависти

Украинские власти продолжают ездить по миру с протянутой рукой и спекулировать на теме «российской агрессии» даже во время празднования Пасхи.

Украинские власти продолжают ездить по миру с протянутой рукой и спекулировать на теме «российской агрессии» даже во время празднования Пасхи.

Об этом в своем Telegram-канале пишет бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, который считает, что для того, чтобы в стране установился мир, украинскому президенту Владимиру Зеленскому надо перестать разжигать русофобию и спекулировать на теме «российской агрессии».

«Я регулярно смотрю украинское телевидение, и там тема войны с Россией каждодневно нагнетается, с утра до позднего вечера, на всех каналах абсолютно. Даже оппозиционные телеканалы, не знаю для чего, приглашают часто радикальные элементы, которые вопят про агрессию», — пишет эксперт.

При чем тему агрессии нагнетают не только журналисты. Верховная рада принимает постановления и декларации, в которых Россия провозглашается страной-агрессором – а это, даже, если это не законодательный акт и не закон об объявлении войны, все же очень серьезно.

Постановления Верховной рады Украины, согласно Конституции страны, является нормативным актом. И если в этом документе Россия объявляется агрессором, ведущим войну против Украины, это значит, что, несмотря на то, что война не была объявлена, законодательный орган государства объявляет, что война уже идет.

Однако в то же время между Россией и Украиной продолжаются дипломатические отношения, торговля и другие контакты, напоминает экс-депутат. То есть, имеет место явная нестыковка.

Либо война какая -о странная, либо войны все-таки нет, но тогда Украина должна признать этот факт, и только после этого выдвигать предложения о встрече на высшем уровне.

«Все ведь перевернуто с ног на голову. Если смотреть в основу вопроса, то на Украине идет реальный гражданский конфликт, — рассуждает Журавко. — Любому непредвзятому наблюдателю совершенно очевидно, что российских войск на территории Донбасса нет».

Если бы российские войска находились в Донбассе, это уже давно зафиксировали бы объективные средства контроля – спутниковая съемка, разведка, наблюдатели ОБСЕ и так далее. Уже давно было бы объявлено, какая российская бригада где расположена, и где находятся ее казарма, штаб, госпиталь и база хранения техники – все было бы зафиксировано и задокументировано. Но ничего этого нет.

А это значит, что в Донбассе просто нет российских войск, а есть лишь пустые разговоры украинских властей. И украинскому народу нужно самостоятельно думать и делать выводы, если он не хочет продолжать жить в атмосфере ненависти, которую создают ему власти, заключает Журавко.