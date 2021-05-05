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3:17   5 Мая 2021
Политика

Блинкен заявил о необходимости "оказывать давление" на Россию

Блинкен заявил о необходимости "оказывать давление" на Россию

Россию необходимо призвать к "соблюдению международных обязательств", написал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter. При этом он не объяснил, о чем конкретно идет речь.

Блинкен призвал международное сообщество "работать вместе", чтобы контролировать "поведение России" и оказывать на нее давление.

"...Чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные договоренности и обязательства", — написал он.

Заявление госсекретаря объяснил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он написал, что "Россия должна выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений".

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#россия #Блинкен #международное обязательство

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