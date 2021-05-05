Трамп разработал свой веб-сайт для взаимодействия с избирателями

Экс-президент США Дональд Трамп, страницы которого были заблокированы в большинстве соцсетей, создал свой сайт на платформе Campaign Nucleus для общения со сторонниками.

Экс-президент США Дональд Трамп, страницы которого были заблокированы в большинстве соцсетей, создал свой сайт на платформе Campaign Nucleus для общения со сторонниками.

В шапке сайта находится фотография бывшего президента, где он сидит за столом и занят работой с документами. Сама платформа Campaign Nucleus создана для помощи политикам-консерваторам в общении с избирателями напрямую.

"Это место для того, чтобы разговаривать свободно и безопасно", — следует из сообщения на веб-сайте.

На сайте находятся недавние заявления Трампа. Сервис запустили за день до принятия решения консультативного совета компании Facebook. Представители соцсети вынесут вердикт по вопросу о разблокировке аккаунта американского политика.