Сотрудничество между Москвой и Банги подверглось информационной атаке со стороны иностранных СМИ. Запад обеспокоен помощью России Центральноафриканской республики.

Сотрудничество между Москвой и Банги подверглось информационной атаке со стороны иностранных СМИ. Запад обеспокоен помощью России Центральноафриканской республики.

Власти ЦАР пригласили с разрешения Совета Безопасности ООН российских инструкторов для оказания помощи в обучении личного состава вооруженных сил для борьбы с Конгломератом группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). Благодаря поддержке России африканская страна смогла разгромить боевиков и восстановить мир, сообщает ФАН.

После этого иностранные СМИ начали публиковать статьи о ложных фактах преступления специалистов из РФ. Западные журналисты не предоставили никаких доказательств обвинений. Они основывались на фейковых публикациях и показаниях террористов по отчету экспертов ООН, обнародованных в апреле 2021 года.

В свою очередь французское издание RFI 3 мая выпустило "расследование" на основе сфабрикованного документа представителей организации. Статья являлась очередной попыткой приписать России незаконные действия, чтобы унизить страну в глазах международной общественности.

При этом Москва продолжает оказывать помощь Банги. Россия намерена принять активное участие в восстановлении и росте Центральноафриканской республики.