Киев обвинили в лишении украинцев Дня Победы

Западноевропейский образ празднования Дня Победы на Украине вызвал негодование со стороны депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максима Бужанского.

Западноевропейский образ празднования Дня Победы на Украине вызвал негодование со стороны депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максима Бужанского.

Украина проводит основные празднования по случаю окончания войны в День памяти и примирения, датой которого является 8 мая. Праздник был согласован в марте 2015 года. Во вторник государственный деятель заявил, что власти таким образом пытаются лишить народ Победы в Великой Отечественной войне. Он призвал задуматься граждан страны о том, что значит для них День памяти и примирения 8 мая. По его мнению, это фальшивая дата, которой пытаются обмануть украинцев.

"В нашей стране по-прежнему есть государственный праздник День Победы 9 мая. Для того, чтобы его украсть, вам пытаются продать так называемый День памяти и примирения 8 мая. Пожалуйста, когда вы будете для себя решать, что значит для вас 8 мая, ответьте себе на простой вопрос, а с кем вы конкретно собрались примиряться?..." — заявил политик в эфире телеканала "Наш".

Он также отметил, что государственная политика в данном историческом вопросе является фальшивкой. Ее основная цель — это кража Дня Победы у украинцев.