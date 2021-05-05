Понасенкова насмешила новость о критике поцелуя Белоснежки

Мнение одного из авторов американского издания San Francisco Chronicle о концовке сказки о Белоснежке насмешило российского публициста Евгения Понасенкова.

Мнение одного из авторов американского издания San Francisco Chronicle о концовке сказки о Белоснежке насмешило российского публициста Евгения Понасенкова.

Понасенков раскритиковал автора американского таблоида, которого возмутил факт поцелуя спящей девушки. По мнению американца, эта сказка учит детей не спрашивать согласия на интимные действия. Российский публицист уверен, что такая критика сказки может исходить только от душевнобольных, передает "Слово и Дело".

"Невозможно комментировать каждую новость из психбольницы, потому что если люди сошли с ума, они будут каждую минуту в жизни плеваться в коридоре на других пациентов. Они будут размазывать, простите, собственные экскременты по уборной. Чем обычно занимаются обычные больные", — заявил Понасенков.

Публицист уверил, что подобные новости возникают из-за развитого "левачества" в западных странах. Спасением для таких держав будет государственный переворот, который совершат военные. Еще одним условием для "спасения" Понасенков назвал установление правой диктатуры в западных государствах.