Западные СМИ пытаются скрыть информацию о преступлениях группировок "Коалиции патриотов за перемены" (CPC) на территории ЦАР. Поэтому они распространяют фейковые публикации.

Западные СМИ пытаются скрыть информацию о преступлениях группировок "Коалиции патриотов за перемены" (CPC) на территории ЦАР. Поэтому они распространяют фейковые публикации.

В том, что иностранные СМИ создают различные фейки о национальной армии и военных инструкторах из РФ ради сокрытия правды о боевиках, уверен советник президента Центральноафриканской Республики по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров, передает Федеральное агентство новостей.

"Во время войны элементы СРС совершили тысячи преступлений против гражданского населения Центральноафриканской Республики. Иностранные СМИ пытаются утаить правду о них от всего мира. Ради этого они распространяют ложь о FACA и их союзниках", — отметил Захаров.

На эту проблему советник Захаров обратил внимание после информации, опубликованной во французском издании RFI. Там журналисты выпустили материал, основываясь на ангажированном отчете экспертов ООН. Военных из РФ обвиняли в преступлениях, но не подкрепляли свои выводы никакими доказательствами. А о террористах, которые убивали и грабили мирных граждан, они не упомянули.