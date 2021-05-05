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0:34   5 Мая 2021
Политика

Депутат Госдумы назвал заявление Климкина о водной блокаде Крыма "хайпом"

Депутат Госдумы назвал заявление Климкина о водной блокаде Крыма "хайпом"

Заявление украинского экс-министра Павла Климкина о том, что "вернуть" Крым можно с помощью водной блокады депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "хайпом".

Парламентарий уверен, что за время своей работы украинский экс-чиновник научился делать заявления, которые вызывают общественный резонанс, чем пользуется до сих пор. Климкин любит выдумывать планы по "возвращению" полуострова и часто обращается за помощью к европейским политикам, однако результатов от этого нет. Об этом депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил в интервью РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что на полуострове действительно есть некоторые проблемы водоснабжения. Однако благодаря природному фактору водные резервуары полуострова снова наполнились и теперь графики подачи воды откорректированы.

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#россия #крым #павел климкин #руслан бальбек

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