Российские инструкторы в ЦАР подвергаются клевете со стороны французских журналистов. Об этом рассказал глава СОМБ Александр Иванов.

Российские инструкторы в ЦАР подвергаются клевете со стороны французских журналистов. Об этом рассказал глава СОМБ Александр Иванов.

Содружество офицеров за международную безопасность представляет интересы специалистов из РФ в Центральноафриканской Республике. Его глава Александр Иванов поразился подлости французских журналистов, передает Федеральное агентство новостей.

"Мы с парнями поражаемся подлости французских журналистов, которые в попытке оправдать перед своим населением провал в ЦАР придумывают истории про российских инструкторов", — отметил Иванов.

Российские инструкторы продолжают обучать и консультировать солдат национальной армии ЦАР, которая борется с террористами. А местные жители поддерживают военных и их союзников, подчеркнул глава СОМБ.

Французские издания уже публиковали фейковые новости о деятельности российских инструкторов в ЦАР. И тогда эту недостоверную информацию опровергли в МИД РФ. Но журналисты продолжают тиражировать лживые новости, перевирая факты, заключил Иванов.