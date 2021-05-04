Елизавета II продала личный автомобиль почти за 180 тыс. фунтов

Королева Великобритании Елизавета II продала свой Bentley Mulsanne почти за 180 тыс. фунтов, сообщают местные СМИ.

Королева Великобритании Елизавета II продала свой Bentley Mulsanne почти за 180 тыс. фунтов, сообщают местные СМИ.

Личный автомобиль монарха приобрел один из самых богатых коллекционеров мира за указанную цену. Елизавета II девять лет назад прибыла в резиденцию премьер-министра страны Дэвида Кэмерона именно на данном Bentley Mulsanne. Такой подарок королева получила от кабинета министров на 60-летие восшествия на престол Великобритании. Автомобиль оснащен восьмицилиндровым двигателем на 6,7 литра, его пробег за пару лет составил почти 6 тыс. миль.

Самая дорогая подержанная машина представительского класса Bentley Mulsanne по оценкам некоторых экспертов стоит от 65 тыс. до 77 тыс. фунтов стерлингов.