Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне

Американский лидер США Джо Байден хочет провести переговоры с президентом России Путиным в июне. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Американский лидер США Джо Байден хочет провести переговоры с президентом России Путиным в июне. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Встреча должна произойти во время рабочей поездки президента США по Европе летом. Американского лидера попросили рассказать, собирается ли он провести с президентом Путиным переговоры в следующем месяце, когда Байден прилетит на европейский континент на саммит НАТО. Он ответил, что встреча с Путиным будет его главной целью. Работа по этому направлению ведется.

Первый телефонный разговор между двумя лидерами состоялся еще в начале середине апреля, в ходе которого стороны обсудили возможность двухсторонних отношений государств. Представители Белого дома сообщили, что американский президент предложил Путину встречу на нейтральной территории.