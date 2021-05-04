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22:21   4 Мая 2021
Общество

Путин наградил орденом Пирогова руководство столичного Роспотребнадзора

Путин наградил орденом Пирогова руководство столичного Роспотребнадзора

Президент России Владимир Путин распорядился наградить орденом Пирогова сотрудников управления Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19.

Соответствующее распоряжение уже опубликовано на интернет-портале правовой информации. В документе указано, что за весомый вклад в борьбу с распространением SARS-CoV-2 орден Пирогова вручается заместителю начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Центрального автономного округа в городе Москве.

Кроме того, медаль планируется вручить и другим сотрудникам Роспотребнадзора в районах столицы. Также орден Пирогова получит инженер отдела московского Противочумного центра.

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#владимир путин #роспотребнадзор #орден Пирогова

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