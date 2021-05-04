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21:44   4 Мая 2021
Общество

Онлайн-хакатон на тему обращения с отходами пройдет в России в конце мая

Онлайн-хакатон на тему обращения с отходами пройдет в России в конце мая

Организатором форума выступает Российский экологический оператор. Он пройдет с 21 по 25 мая в дистанционном формате.

Ключевой темой хакатона станет обращение с отходами. Всем участникам будет предложено создать программу для построения и визуализации 3D-модели полигона на основании съемки, сделанной с дрона. Самые удачные варианты в дальнейшем будут рассмотрены вице-премьером РФ Викторией Абрамченко, передает 360tv.ru.

Форум позволит не только решить проблемы загруженности полигонов, но и поддержит талантливых специалистов в сфере IT. Оценивать работу разработчиков будут представители РЭО, генеральный директор компании "Большая тройка" Артем Седов, глава GR-проектов Yandex Олег Ионов и специалисты.

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#форум #отходы #хакатон

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