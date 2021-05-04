Бывший глава Серпухово Шестун попал в список злостных нарушителей в колонии

Дисциплинарная комиссия ИК-6 Бежецка поставила на профилактический учет как злостного нарушителя бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

Дисциплинарная комиссия ИК-6 Бежецка поставила на профилактический учет как злостного нарушителя бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

Супруга заключенного рассказала, что Шестун оказался в списках злостных нарушителях дисциплины. По ее словам, ему прикрепили на куртку, штаны и кепку синюю полосу, означающую, что он представляет для окружающих опасность. Кроме того, ему не дают возможности позвонить семье уже две недели, а ночью проверяют, чтобы не убежал.

Шестун отбывает наказание в ИК-6. Суд признал его виновным в ряде коррупционных преступлений. Будучи главой района, он руководил созданными коммерческими организациями через доверенных лиц, а на доход от них приобретал муниципальные земельные участки по заниженным ценам. Шестун приговорен к 15 годам лишения свободы.