Партнер Прокловой по съемкам Сергей Никоненко опроверг домогательства к актрисе

Партнер Елены Прокловой по съемкам в фильме "Звонят, откройте дверь" Сергей Никоненко вспомнил съемочный процесс и заявил, что к актрисе никто не посмел бы приставать.

Партнер Елены Прокловой по съемкам в фильме "Звонят, откройте дверь" Сергей Никоненко вспомнил съемочный процесс и заявил, что к актрисе никто не посмел бы приставать.

Со слов Никоненко, в процессе съемок не было никаких конфликтов. Первым режиссером фильма был Александр Митта, а вторым Виктор Тимофеевич Проклов — дедушка 12-летней актрисы. Виктор Тимофеевич сам привел свою внучку на съемки.

Отношения с режиссером Миттой у Прокловой были как у ребенка и взрослого человека. Никто не позволял себе лишнего. Никоненко вспоминает, что съемки проходили ранней весной и совсем юная Проклова кувыркалась в снегу. Тогда ее дедушка просил актера дать ей сменные колготки. Никоненко подчеркивает, что Проклова была совсем ребенком.

"О чем вы говорите? Девочке было 12 лет! Если кто-нибудь посмел бы, то к стенке и расстрелять", — рассказал о тех съемочных днях Сергей Никоненко в интервью "Московскому комсомольцу".

67-летняя Елена Проклова в программе "Секрет на миллион" рассказала о двух эпизодах домогательств. Со слов актрисы, в 15 лет к ней приставал взрослый и известный актер, а в 12 лет некий режиссер. Многие предположили, что взрослым актером был Олег Табаков, вместе с которым в то время играла начинающая актриса.