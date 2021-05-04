Сатановский объяснил, почему его порадовало заявление Зеленского о «войне»

Слова украинского президента о том, что такое «мощное государство» как Украина может укрепить Евросоюз, особенно в ситуации, когда в Европе идет война за Крым и Донбасс, свидетельствуют о фантомных болях Киева.

Слова украинского президента о том, что такое «мощное государство» как Украина может укрепить Евросоюз, особенно в ситуации, когда в Европе идет война за Крым и Донбасс, свидетельствуют о фантомных болях Киева.

Об этом, с присущим ему сарказмом, высказал свое мнение известный российский политолог Евгений Сатановский, который прокомментировал состоявшуюся во вторник, 4 мая, дискуссию президента Украины с лидерами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

«Порадовало своей живостью, непосредственностью и оптимизмом заявление президента Украины, Зеленского, в дискуссии с главами Польши и трех прибалтийских республик о том, что в Европе идет война за Крым и юго-восток Украины. Так что это "мощное государство" безо всякого сомнения "укрепит Евросоюз", — пишет эксперт в своем Telegram-канале. — Ну, про "мощное государство", которое кого-то "укрепит" — это фантомные боли. С годами пройдет, если не расчесывать».

На счет войны в Донбассе Сатановский напоминает, что там действительно идет гражданская война, в которой обвиняют Россию, но которую на самом деле развязал и ведет Киев против собственного народа, игнорируя им же самим подписанные Минские соглашения.

Особое внимание эксперт уделил словам Зеленского о том, что в Европе оказывается идет война за Крым.

По его словам, Россия по своей наивности думала, что такие действия Киева, как организация водной и энергетической блокады, попытки организовать на полуострове диверсии – это просты преступления против человечности, за которые положено отвечать перед международным трибуналом. И к ответственности, по его словам, следовало бы привлечь не только тех, кто устраивал диверсии и организовывал блокаду, и не только представителей Украины, но и, к примеру, Викторию Нуланд и ее коллег по госдепартаменту США.

«Вообще-то говоря, идея, насчет того, что в Европе ИДЕТ война за Крым, неплоха. Бодрая такая идея, здоровая. И раз уж президент украинский ее озвучил, так, может, стоит наконец ему поверить? А то мы то так с ним и его командой общаться пытаемся, то эдак. То с одного боку заходим, то с другого. А он все кочевряжится и кочевряжится. Так если война, чего миндальничать с болезным?», — рассуждает Сатановский.

Как писал Жванецкий, «Давно пора дать ему по голове и отыграть свое!», напоминает политолог. При чем, по его словам, «дать» следует не только Украине, но и ее кураторам, патронам и союзникам, может быть тогда они наконец успокоятся все, в том числе и США с Канадой.

«Интересно, может быть юркий, говорливый, суетливый и до крайности непосредственный украинский президент наконец-то России войну официально объявит? От же ж, простота, которая хуже воровства!», — подчеркивает эксперт.

В заключение же Сатановский напоминает, что были времена, когда Украина, и не она одна, являлась частью большой великой страны, и у нее не было президентов, и лучше бы все так и оставалось.

Но раз уж украинскому президенту кажется, что у его страны с Россией идет война, возможно этим нужно воспользоваться и вернуть на место колесо истории, которое сдвинулось куда-то не туда. Тем более, что Зеленский, по словам Сатановского, сам напрашивается.