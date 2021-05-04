Эксперт по лжи объяснил поведение Елены Прокловой во время откровенного интервью

Специалист по лжи Илья Анищенко внимательно изучил скандальные откровения актрисы Елены Прокловой о домогательствах, которые она озвучила в эфире телеканала НТВ.

Специалист по лжи Илья Анищенко внимательно изучил скандальные откровения актрисы Елены Прокловой о домогательствах, которые она озвучила в эфире телеканала НТВ.

Знаменитость стала гостьей программы "Секрет на миллион". В беседе с ее ведущей Лерой Кудрявцевой заслуженная артистка России, не сдерживая эмоций, рассказала о травме юности. Звезда заявила, что будучи подростком стала жертвой домогательств известного актера.

Откровения актрисы вызвали широкий резонанс в обществе. Запись интервью проанализировал эксперт по лжи Илья Анищенко. Он заявил, что не увидел в словах и поведении Прокловой обмана.

"Проклова рассказала абсолютную правду. Во время интервью она выдала много эмоций, поэтому подловить ее на лжи было бы просто, если бы она соврала. Но на ее лице было все написано — и как она страдает, и как не хочет об этом вспоминать", — приводит оценку эксперта издание "Московский комсомолец".

Анищенко отметил, что озвученные Прокловой откровения про оба случая домогательства являются правдой. По словам специалиста, люди ей не поверили, потому что она сама не хотела об этом говорить. При этом эксперт считает, что подобные травмы требуют работы с психологом.