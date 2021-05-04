Вассерман объяснил, почему РФ уже не боится отключения от SWIFT

Россия давно не боится отключения от системы международных межбанковских переводов SWIFT, потому что она уже создала собственную альтернативную систему, к которой подключены многие государства.

Россия давно не боится отключения от системы международных межбанковских переводов SWIFT, потому что она уже создала собственную альтернативную систему, к которой подключены многие государства.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Белрусинфо» высказал политический консультант, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, по словам которого Центральный банк России еще в 2014 году организовал собственную систему передачи финансовых сообщений.

«К этой службе подключены практически все банки РФ, и значительная часть банков партнеров, иными словами, тех банков иностранных государств, с которыми у нас наибольший поток взаиморасчета», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, по словам Вассермана, если даже Запад исполнит свои старые угрозы и отключит Россию от SWIFT, ей не придется принимать плату за танкеры с нефтью танкерами с деньгами.

«Найдется возможность расплачиваться нормальным быстрым способом», — с уверенностью заявил аналитик.

Напомним, ранее Европейский парламент принял резолюцию, в тексте которой была прописана угроза отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, а также возможность заморозки строительства газопровода «Северный поток – 2». В ответ на это в Москве заявили, что резолюция Европарламента не приведет к исполнению этих угроз на практике.