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20:19   4 Мая 2021
Весь мир

Вассерман объяснил, почему РФ уже не боится отключения от SWIFT

Вассерман объяснил, почему РФ уже не боится отключения от SWIFT

Россия давно не боится отключения от системы международных межбанковских переводов SWIFT, потому что она уже создала собственную альтернативную систему, к которой подключены многие государства.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Белрусинфо» высказал политический консультант, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, по словам которого Центральный банк России еще в 2014 году организовал собственную систему передачи финансовых сообщений.

«К этой службе подключены практически все банки РФ, и значительная часть банков партнеров, иными словами, тех банков иностранных государств, с которыми у нас наибольший поток взаиморасчета», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, по словам Вассермана, если даже Запад исполнит свои старые угрозы и отключит Россию от SWIFT, ей не придется принимать плату за танкеры с нефтью танкерами с деньгами.

«Найдется возможность расплачиваться нормальным быстрым способом», — с уверенностью заявил аналитик.

Вассерман объяснил, почему РФ уже не боится отключения от SWIFT

Напомним, ранее Европейский парламент принял резолюцию, в тексте которой была прописана угроза отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, а также возможность заморозки строительства газопровода «Северный поток – 2». В ответ на это в Москве заявили, что резолюция Европарламента не приведет к исполнению этих угроз на практике.

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