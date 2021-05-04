Бандеровцы «расцвели» на Украине после указа Хрущева об амнистии — Кочетков

После прихода к власти в СССР Никиты Хрущева началась массовая амнистия «гитлеровских недобитков».

После прихода к власти в СССР Никиты Хрущева началась массовая амнистия «гитлеровских недобитков», в том числе и бандеровцев, заявил в эфире «Радио Аврора» политолог Алексей Кочетков.

«На Украине их тоже оставалось много. У нас не принято этого говорить, но несколько волн амнистий прошло. На сегодняшний день трудно объяснить, когда в 1953, 1954 годах практически все бандеровцы вернулись по домам, никто так до конца и не отбывал те большие сроки, которые им давали в конце 1940-х годов», — рассказал Кочетков.

Политолог припомнил попытки генсека Хрущева примирить СССР с Западом и его «заигрывания» с канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром, после визита которого из советских лагерей были отправлены в Германию нацисты, отбывавшие 20–25-летние сроки. Этот процесс спровоцировал и амнистию украинских коллаборационистов.

«И те люди, которые заливали кровью своих же собратьев, таких же, как они – малороссов, украинцев – неважно, как их называть, Украину. Они через 3–4 года вернулись в свои родные села и уже были абсолютно чистыми перед советской властью» — говорит Кочетков.

По мнению политолога, именно в этом таится причина расцвета «бандеровщины» на Украине начиная с 2014 года. Таким образом, выступившие на стороне нацистских захватчиков немногочисленные граждане Украинской ССР только продемонстрировали соотечественникам, что наказания они не понесли — а значит, правда за ними.

«Мы с вами помним, как себя повел Кравчук – первый секретарь ЦК Компартии Украины, который, как выяснилось, бандеровец: он еду в схроны носил и рассказывал, где МГБ СССР засады устраивает. Представляете, этот человек поднялся на самую вершину иерархии» — заключил Кочетков.

Ранее американский журнал The National Interest сообщал, что Баден рискует безопасностью США ради Украины, неоправданно ввязываясь в дипломатический конфликт с Россией.