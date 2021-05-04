Немецкий парламентарий прокомментировал иск NABU против "СП-2"

Жалоба экологов NABU против "Северного потока — 2" не остановит строительство. Об этом заявил депутат бундестага Германии Клаус Эрнст.

Жалоба экологов NABU против "Северного потока — 2" не остановит строительство. Об этом заявил депутат бундестага Германии Клаус Эрнст.

Политик прокомментировал иск немецкой организации против разрешения, которые было выдано в январе 2021 года.

"Поскольку иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие, он может замедлить дальнейшее строительство", — сказал Эрнст.

При этом полной остановки реализации проекта не будет. Политик напомнил, что строительство газопровода было одобрено во всех компетентных органах. Кроме того, во время работы соблюдались все требования по обеспечению безопасности окружающей среды.