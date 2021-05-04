Вассерман: США приготовились воевать за российский шельф в Арктике

Соединенные Штаты Америки, вместо того что бы осваивать Северный Ледовитый океан в собственных территориальных водах – рядом с Аляской или Канадой – нацелились вести борьбу за уже разведанные природные богатства в российской зоне.

Соединенные Штаты Америки, вместо того что бы осваивать Северный Ледовитый океан в собственных территориальных водах – рядом с Аляской или Канадой – нацелились вести борьбу за уже разведанные природные богатства в российской зоне.

Об этом в авторской колонке на сайте РЕН.тв пишет известный публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

При этом эксперт напоминает, что США – в целом южная страна, северная граница которой проходит на той же широте, на которой находится Киев. Только Аляска, которая отделена от Соединенных Штатов Канадой, находится в северных широтах и граничит с Северным Ледовитым океаном. Но это не мешает Америке нацелиться на весь океан, отмечает Вассерман.

Ранее американцы сообщили, что с 3 по 14 мая 2021 года на Аляске пройдут военные учения «Северный край», участие в которых примут 240 летательных аппаратов из всех видов американских вооруженных сил, а также 15 тысяч военнослужащих.

«Учения "Северный край" позволят разным видам войск собрать кусочки пазла воедино, чтобы увидеть общую картину, а также дадут возможность нашему более молодому поколению в ВС ощутить то, как может выглядеть будущий конфликт во всей его сложности», — цитирует Вассерман заявление представителя Тихоокеанского командования ВВС США.

По словам аналитика, нынешнее глобальное потепление, судя по предыдущим примерам, может продлиться от десяти до пятидесяти лет, и именно поэтому Америка проявляет такой повышенный интерес к Северному Ледовитому океану.

«Пока Северный океан был полностью Ледовитым, он США не интересовал. У них и сейчас всего один ледокол. Но в ближайшее время навигация вдоль нашего берега будет возможна круглый год. Да и громадные залежи полезных ископаемых на океанском дне становятся все доступнее. Причем разведаны запасы в основном в нашей части океана: США этой частью подводной геологии не заморачивались», - отмечает эксперт.

Раньше, еще не так давно, разные страны делили Ледовитый океан, исходя из секторного принципа. То есть от береговой линии страны, имеющей сой выход к океану, и вплоть до Северного полюса. Но в 1990-е годы США добились, чтоб на Северный Ледовитый океан распространились общие морские правила экономической эоны, когда стране принадлежать 200 морских миль от береговой линии или шельфа.

«Только вот незадача: наши геологи доказали, что наш шельф продолжается аж за полюс. Вот и готовятся США воевать и за право судоходства поблизости от нашего берега, и за нефть с газом в нашей зоне. Им это проще, чем осваивать воды и дно поблизости от своей Аляски да соседней Канады», — отмечает Вассерман.

А России, по словам эксперта, в этой ситуации остается лишь в очередной раз «обломать» любителей халявы.