Представителя РФ во Франции вызвали в министерство иностранных дел

Посол Москвы во Франции был вызван в МИД страны из-за санкций против Евросоюза. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Посол Москвы во Франции был вызван в МИД страны из-за санкций против Евросоюза. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Диппредставителя вызвали из-за ответных ограничительных мер со стороны России против нескольких европейских представителей. В ведомстве также заявили, что подобные действия не помогут наладить отношения между Россией и Евросоюзом. МИД Франции также возмутило ограничение по найму местных сотрудников в диппредставительство.