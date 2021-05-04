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18:59   4 Мая 2021
Политика

Представителя РФ во Франции вызвали в министерство иностранных дел

Представителя РФ во Франции вызвали в министерство иностранных дел

Посол Москвы во Франции был вызван в МИД страны из-за санкций против Евросоюза. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Диппредставителя вызвали из-за ответных ограничительных мер со стороны России против нескольких европейских представителей. В ведомстве также заявили, что подобные действия не помогут наладить отношения между Россией и Евросоюзом. МИД Франции также возмутило ограничение по найму местных сотрудников в диппредставительство.

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#россия #франция #посол

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