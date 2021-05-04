Хуснуллин назвал сроки начала бурения скважин в Азовском море для водообеспечения Крыма

Работы по бурению скважин в Азовском море, из которых планируются поставки пресной воды в Крым и Севастополь, хотят начать в июле.

Работы по бурению скважин в Азовском море, из которых планируются поставки пресной воды в Крым и Севастополь, хотят начать в июле.

Информацией об этом поделился вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин в ходе посещения города-героя Севастополя.

"Воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин", — заявил он журналистам.

Сейчас на месте проведения работ проходит исследование местности и воды. Известно, что идею добывать пресную поду из-под Азовского моря и поставлять ее в Крым в конце 2020 года озвучивал президент России Владимир Путин.