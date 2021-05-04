Владимир Путин не будет участвовать в матче с легендами отечественного хоккея

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в традиционном хоккейном гала-матче в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в традиционном хоккейном гала-матче в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Матч планируют провести 10 мая в рамках Ночной хоккейной лиги в Сочи. Заключительный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги открылся во вторник на арене дворца спорта "Большой".

Ежегодно российский лидер принимал участие в турнире с легендами отечественного хоккея. Ночная хоккейная лига была создана по предложению главы государства и представителей российского хоккея 15 декабря 2011 года.