18:40 4 Мая 2021Политика
Владимир Путин не будет участвовать в матче с легендами отечественного хоккея
Президент России Владимир Путин не будет участвовать в традиционном хоккейном гала-матче в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин не будет участвовать в традиционном хоккейном гала-матче в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Матч планируют провести 10 мая в рамках Ночной хоккейной лиги в Сочи. Заключительный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги открылся во вторник на арене дворца спорта "Большой".
Ежегодно российский лидер принимал участие в турнире с легендами отечественного хоккея. Ночная хоккейная лига была создана по предложению главы государства и представителей российского хоккея 15 декабря 2011 года.