Секретарь Совбеза РФ рассказал об интересе Путина к волейболу

Президент РФ Владимир Путин интересуется волейболом. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в эфире телеканала "Россия-24".

Президент РФ Владимир Путин интересуется волейболом. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, российский лидер уделяет большое внимание волейболу. Глава государства смотрит матчи, после делится впечатлениями и высказывает свое мнение.