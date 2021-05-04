18:39 4 Мая 2021Политика
Секретарь Совбеза РФ рассказал об интересе Путина к волейболу
Президент РФ Владимир Путин интересуется волейболом. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в эфире телеканала "Россия-24".
Президент РФ Владимир Путин интересуется волейболом. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, российский лидер уделяет большое внимание волейболу. Глава государства смотрит матчи, после делится впечатлениями и высказывает свое мнение.