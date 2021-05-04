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18:39   4 Мая 2021
Политика

Секретарь Совбеза РФ рассказал об интересе Путина к волейболу

Секретарь Совбеза РФ рассказал об интересе Путина к волейболу

Президент РФ Владимир Путин интересуется волейболом. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, российский лидер уделяет большое внимание волейболу. Глава государства смотрит матчи, после делится впечатлениями и высказывает свое мнение.

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#путин #патрушев #волейбол

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