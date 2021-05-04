Пискорский: Польша заманила Зеленского в ту же ловушку, что и Саакашвили в 2008 году

Встреча Зеленского с президентом Польши может обернуться катастрофой для Украины.

Встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анжеем Дудой рискует обернуться катастрофическими последствиями для Украины: на украинском лидере могут поставить тот же эксперимент, что и над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в 2008 году, когда страна развязала войну с Южной Осетией. Об этом предупреждает польский политолог Матеуш Пискорский.

3 мая Зеленский побывал в Польше по случаю 230-й годовщины первой польской конституции. На мероприятии также присутствовали главы стран Прибалтики, но главным образом диалог происходил между Дудой и президентом Украины.

«По сути, ничего нового никто из лидеров не сказал. Польша продолжает крайне опасную игру, пытаясь лоббировать вступление Украины в НАТО. Киев использует русофобский энтузиазм Варшавы для осуществления собственных целей. Все в соответствии с планом Вашингтона», — пишет Пискорский для «Политнавигатора».

Дуда в очередной раз проговорил, что не признает присоединение Крыма к России, а Зеленский его поблагодарил. При этом Польша ничего не сможет изменить, пишет политолог: Крым останется российским и практически все в Европе в этом уверены. Что же касается урегулирования конфликта на Донбассе, то здесь нужно веское слово серьезных игроков, а Варшава в их рядах давно не числится.

По мнению Пискорского, суть польско-украинской встречи в Варшаве заключается явно не в «крымском вопросе».

«Дуда возвращает нас в 2008 год. Напомним, что именно тогда на саммите НАТО в Бухаресте прозвучали заявления западных политиков о возможности принятия в состав альянса Украины и Грузии. Все закончилось провокацией – вооруженной агрессией Тбилиси против миротворцев и мирного населения Южной Осетии и последующей необходимостью российской операции принуждения к миру», — пишет эксперт.

После этого последовал провал Саакашвили во внешней и внутренней политике, а самого бывшего грузинского президента Пискорский нарек «одиозным наркоманом и не совсем адекватным авантюристом».

Теперь же Дуда пообещал Зеленскому поддержку вступления Киева в НАТО Бухарестской девяткой, чей саммит состоится 11 мая в Румынии. В нее входят Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Румыния и Болгария, а большинство из этих стран проводят антироссийскую политику — порой провокационную.

«Не исключено, что "восточноевропейские друзья" пытаются втянуть Зеленского в ловушку, в которую однажды попал грузин Саакашвили. Все это, несмотря на непредсказуемые последствия для всего региона. Но они американских неоконсервативных "ястребов" мало волнуют», — заключил Пискорский.

Ранее сообщалось, что Польша готова забрать себе газопровод Ямал–Европа.