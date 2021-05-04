Сотрудники ФБР открыли огонь по нарушителю у ворот штаб-квартиры ЦРУ

Сотрудники полиции остановили вооруженного американца, который пытался прорваться в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли.

Сотрудники полиции остановили вооруженного американца, который пытался прорваться в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли.

Водитель пытался въехать на территорию управления штаб-квартиры Центрального разведывательного управления на своей машине. Поскольку у него не оказалось пропуска, дальше КПП проехать не получилось. Охрана призвала мужчину развернуться, но он настаивал на своем. Когда нарушитель вышел из автомобиля, у него в руке был пистолет, и стражи порядка приняли решение открыть по нему огонь.

Выдвигалась версия, что у злоумышленника была взрывчатка, однако эта информация пока не подтвердилась. Раненый был госпитализирован. О его состоянии пока не сообщается. Известно, что этот человек не в первый раз пытается попасть в здание ЦРУ. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.