Роспотребнадзор изучает возможность формирования пожизненного иммунитета к COVID-19

Первые переболевшие коронавирусом россияне до сих пор имеют иммунитет к этой инфекции, заявили в Роспотребнадзоре.

Первые переболевшие коронавирусом россияне до сих пор имеют иммунитет к этой инфекции, заявили в Роспотребнадзоре.

О первых случаях COVID-19 на территории Российской Федерации стало известно в декабре 2019 года, напомнил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. У этих людей выработался иммунитет, который не исчезает уже полтора года.

"Нельзя даже исключить пожизненный иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции. Полтора года держится — это мы можем с уверенностью сказать, потому что наблюдали", — отметил Вадим Покровский в интервью для радиостанции "Говорит Москва".

Тем, кто не переболел коронавирусом, показана вакцинация. Препарат вводят в два этапа с разницей в несколько недель. Предварительно желающему вакцинироваться следует пройти медосмотр. В каждом отдельном случае решение о прививке принимает лечащий врач россиянина.