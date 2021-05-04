Афонский старец Карульский предсказал исчезновение США

США исчезнут с планеты Земля после наводнения. Такое развитие событий предсказывал афонский монах Стефан Карульский.

США исчезнут с планеты Земля после наводнения. Такое развитие событий предсказывал афонский монах Стефан Карульский.

По его словам, города накроет водная стихия, которая кардинально изменит жизнь. Старец также говорил, что стихия коснется многих стран. Это приведет к массовому переселению. Люди побегут в первую очередь в Россию и Сербию.

Карульский отмечал, что гражданам указанных стран необходимо беречь свое жилье, поскольку беженцы заполонят "все уголки" государств. Кроме того, монах говорил, что человечеству придется засаживать земли и разводить животных.

Стоит отметить, что многие предсказания афонских старцев сбываются практически со 100% точностью.