Лукашенко назвал американцев мерзавцами за отсутствие помощи в борьбе с пандемией

Европа и Соединенные Штаты ничем не помогли Белоруссии в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

Европа и Соединенные Штаты ничем не помогли Белоруссии в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

Глава государства 4 апреля провел переговоры с премьером Белоруссии. Лукашенко заслушал доклад руководителя правительства и обсудил финансирование мер для борьбы с коронавирусом, передает Sputnik Беларусь.

Александр Лукашенко подчеркнул, что европейцы и американцы — последние мерзавцы — вопреки всем заявлениям ООН и Всемирной организации здравоохранения, ничем не помогли Республике Беларусь в борьбе с COVID-19.

Как стало известно ранее, Лукашенко пригрозил Евросоюзу проблемами из-за санкций против Белоруссии.